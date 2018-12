Buitenschoolse kinderopvang verhuist VDI

27 december 2018

13u45

De buitenschoolse kinderopvang in Wakken verhuist van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes naar het leegstaande pand in de Markegemsestraat waar vroeger speciaalzaak De Kaasbol zat. “De gemeente kocht dat pand een aantal jaar geleden aan”, aldus afscheidnemend OCMW-voorzitster Trees De Smet (Eendracht). “De tuin grenst aan de speelplaats van de school en dat maakt het een ideale locatie, die uiteraard nog wat kindvriendelijker gemaakt dient te worden.” De gemeente zet 75.000 euro opzij voor de investering. Er gaat volgend jaar ook 20.000 euro naar de heraanleg van de tuin van buitenschoolse kinderopvang Scoebidoe. Die huist sinds dit jaar in het voormalige CM-gebouw. In de tuin liggen nog de oude petanquevelden van club Testerip, maar die is verhuisd naar nieuwe velden achter de pastorij.