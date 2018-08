Britse medailles voor brouwerij De Bie 10 augustus 2018

02u25 0

Op de International Beer Challenge in het Verenigd Koninkrijk heeft brouwerij De Bie drie medailles behaald. Winterbie kreeg een zilveren medaille. Hellekapelle en Double Bie behaalden elk een bronzen plak. "Na een zilveren medaille voor onze Zatte Bie - recent op de Australian International Beer Awards - is dit opnieuw een bewijs dat onze 'true brew'-filosifie de juiste is", reageert brouwer Nicolas T'Joen. 'Bij ons geen additieven en chemische brol. Wat wij brouwen is het echte spul."





Eind september verdubbelt de brouwerij ook zijn capaciteit om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. (VDI)