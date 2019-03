Brits koppel start antiek- en vintagewinkel in Molenstraat, maar… “We vrezen voor de gevolgen van de Brexit” VDI

15 maart 2019

16u24

Bron: VDI 0 Dentergem Wie houdt van een schilderij, stuk servies of een vaas uit vervlogen decennia én bij het verkoopspraatje wat typisch Britse flair wil, moet bij Millstreet Vintage in de Molenstraat zijn. Het Engelse koppel Stephen (64) en Rosemary Maddock (71) opende er recent een vintage- en antiekwinkel. “Maar dat hele Brexit-verhaal bezorgt ons slapeloze nachten. We vrezen voor onze toekomst hier”, zeggen ze.

Het verhaal van Stephen en Rosemary leest als een roman. Ze leerden elkaar in 1984 kennen in Oxfordshire, waar Rosemary een kamer verhuurde. “Stephen was een van de kandidaten. “Toen hij voor de deur stond was ik meteen weg van zijn blauwe ogen”, zegt ze. “En ik van haar mooie, lange benen”, grapt Stephen. “Van het één kwam al vlug het ander en na een tijdje een café te hebben uitgebaat besloten we ons op de antiekmarkt te storten.”

Antiques market

”Eerst hadden we een winkeltje in een typisch Engelse ‘antiques market’ , maar de huurprijzen waren er veel te hoog. Toen een bevriend koppel ons vroeg of we mee naar Frankrijk wilden emigreren hebben we de stap gewaagd. We hebben er met veel plezier gewoond, maar toen we na drie jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk keerden, konden we er niet meer aarden”, aldus Stephen.

Het koppel besloot in 2005 terug naar het Europese vasteland te verhuizen, maar dit keer werd het ons land in plaats van Frankrijk. “De Belgen passen zich veel makkelijker aan het Engels aan”, zegt Rosemary. “We konden wel een mondje Frans, maar het contact verliep toch moeilijk. We trokken naar Aarsele en ondertussen bleven we via onze webshop antiek verkopen. Stephen begon met een job als distributeur van reclamefolders.”

Leegstaande fietsenzaak

Eind vorig jaar viel het oog van het koppel op een leegstaande fietsenzaak in de Molenstraat 37 in Wakken en dus verhuisden ze daar naar toe. “We wilen al langer terug een fysieke winkel en hier hebben we er de ideale locatie voor gevonden”, aldus Stephen. “De Wakkenaars hebben ons met open armen verwelkomd. Ze vinden het fijn om eens wat Engels te praten en zijn zeer gastvrij. Ik blijf folders ronddelen. Rosemary helpt me daarbij en zij staat ook in de zaak.”

Eilandmentaliteit

Toch heeft het koppel er enkele slapeloze nachten op zitten. “Het hele Brexit-verhaal houdt ons enorm bezig”, zuchten ze. “We kunnen nog steeds niet geloven wat voor belachelijke beslissing ze daarmee genomen hebben. De typische ‘eilandmentaliteit’ van de Britten, vrezen we. We werden er ons pas bewust van eens we hier kwamen wonen. Dan kijk je met een andere bril naar de zaken. We zijn hier een winkel begonnen omdat de regels om hier als Europese burger een zaak te openen in september vorig jaar versoepeld zijn, maar we vrezen dat dit door de brexit terug op losse schroeven komt te staan. In het ergste geval moeten we misschien onze zaak sluiten of terug naar het Verenigd Koninkrijk keren, terwijl we daar met niemand een band meer hebben.”

Niet wettelijk bindend

Een dubbele nationaliteit of Belg worden is voor het koppel geen optie. “We willen Brit blijven, want onze roots liggen daar”, zeggen ze overtuigd. “We zijn ergens dat het Britse Lagerhuis besliste dat er sowieso een akkoord met de Europes Unie moét komen, anders lonkte de totale chaos. Aan de andere kant gaat het om een advies dat niet wettelijk bindend is. Op het eind van de dag kunnen ze dus alsnog beslissen zonder deal uit de EU te stappen. We vrezen ook dat er van uitstel afstel zal komen. Premier Theresa May wil de deadline voor een brexit van 29 maart naar 30 juni verplaatsen, maar wie zegt dat ze zich daar aan zullen houden? Het zorgt kortom voor heel wat onzekerheid bij ons, maar we blijven ondertussen dapper verder doen met onze zaak.”