Brandweer ruimt oliespoor op AHK

10 januari 2019

De brandweer rukte donderdagmorgen omstreeks 7.30 uur uit naar de Vijvestraat in Oeselgem om een oliespoor op te ruimen. Daar was afgelopen nacht vermoedelijk een vrachtwagen gepasseerd die zonder het te beseffen olie was verloren. De brandweer spoot de Vijvestraat schoon en omstreeks 8 uur was het goedje opgeruimd.