Bowlen en vormingsavond met KVLV VDI

21 februari 2019

14u42

De lokale KVLV-afdeling organiseert op zaterdag 2 maart een bowlingavond in de Keep Fit-bowling in Oostrozebeke. Verzamelen gebeurt om 19.30 uur op de Markt. Er is gekozen voor de formule ‘Cook & Bowl: eerst eten en dan een spelletje bowling. Leden van KVLV en gezinsleden betalen 35 euro. Kinderen van leden tot 12 jaar betalen 20 euro. De kostprijs voor niet-leden bedraagt 41 euro. Inschrijven kan bij Els op het nummer 0476/907.916 en dat voor 28 februari. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE80 73870100 5177. De inschrijving is pas definitief bij betaling.

Vormingsavond

Op donderdag 7 maart organiseren de KVLV-afdelingen van Dentergem, Wakken-Markegem en Oeselgem ook samen de vormingsavond ‘Je darmen onder controle’. Je leert er hoe belangrijk jouw darmen voor je zijn en hoe je ze gezond houdt. Je leert ook wat de meest voorkomende darmproblemen zijn en welke symptomen duiden op problemen. Afspraak om 19.30 uur in het KVLV-lokaal in het JOC in de Wontergemstraat. Lesgever van dienst is Marc Dupon. De kostprijs bedraagt 4 euro. Inschrijven kan bij Els Vandekerckhove op 0476/90.79.16.