Bewoner steekt huis van stro (per ongeluk) in brand 24 augustus 2018

02u25 0 Dentergem Een brand heeft gistervoormiddag in de Statiestraat in Dentergem een strobalenwoning in opbouw van een jong gezin beschadigd.

De bewoner was buiten aan de slag met een gasbrander en asfaltpapier om de woning onderaan water- en winddicht te maken. "Toen ik even een pauze nam en binnen ging, zag ik overal rook", klinkt het bij de uitgeweken Gentenaar. "Blijkbaar had het vuur van de gasbrander wat stro in de muren tussen de klei en het leem doen smeulen. Met een koevoet begon ik een gat in de muur te kappen. Er was al een gat in het stro gebrand. Ik probeerde te blussen met enkele bidons water terwijl mijn buurman de brandweer alarmeerde." De brandweer van de zone Midwest moest een groter gat in de muur kappen om er zeker van te zijn dat het vuur via de strooien muren zich niet verder had verspreid.





"Ik schaam me toch een beetje", klonk het nog bij de bewoner. "Al twee jaar werkte ik aan ons huis en promootte de voordelen van zo'n strobalenwoning en nu steek ik de muur zelf in brand. Gelukkig bleef de schade beperkt." Zijn partner en twee kinderen waren op het ogenblik van de brand niet thuis.





Bij strobalenwoning bestaat het skelet meestal uit hout en worden de muren met klei en leem gebouwd. De muren zelf bestaan uit strobalen. Dat zorgt voor goede isolatie en is ecologisch en energiezuinig. Strobalen muren zijn ook, in tegenstelling tot wat velen denken, brandveilig. De balen zijn zo vast geperst dat er geen zuurstof bij kan en vuur dus niet kan ontwikkelen. (LSI)