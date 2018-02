Bevolkingscijfers stijgen lichtjes 01 februari 2018

Uit de recentste bevolkingscijfers voor Dentergem blijkt dat het aantal inwoners vorig jaar lichtjes gestegen is. Er kwamen vijftig mensen in de gemeente wonen, wat het aantal inwoners op vandaag op 8.495 brrengt. Opvallend is dat het geboortecijfers in onze provincie daalt, maar in Dentergem net stijgt, van 69 in 2016 naar 85 in 2017. (VDI)