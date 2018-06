Betalen om te composteren 29 juni 2018

Inwoners van Dentergem betalen vanaf 1 juli een retributie voor compostvaten en -bakken. Een compostvat inclusief beluchtingsstok kost 28 euro, een compostvat 70 euro en een aanbouwmodule 52 euro. Een controleluik kost nog eens 5,4 euro en een deksel 8 euro. Voor een bodemplaat betaal je 13,30 euro en een aparte beluchtingsstok kost 8 euro. Er is een eenmalige financiële tussenkomst voor elk gezin per soort composteersysteem. Het gaat om 6 euro voor een vat inclusief stok en 12 euro voor een bak. Bij aankoop van een tweede vat of bak per gezin dienen ze de volle prijs te betalen. Meer info bij de milieudienst. (VDI)