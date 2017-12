Bestuurder op de loop na bizar ongeval op Kerkplein 02u32 0 Foto Hans Verbeke De Seat Leon belandde op zijn dag en kwam tegen een Suzuki Swift terecht. De bestuurder sloeg op de vlucht.

Bizar ongeval, donderdagmorgen rond half drie op het Kerkplein in Oeselgem. De bestuurder van een Seat Leon ging er uit de bocht toen hij vanuit de Deinzestraat de Oeselgemstraat indraaide. De wagen botste tegen een halve betonnen bol die ingekapseld zit in het voetpad. Daardoor ging het voertuig over de kop. De Seat Leon belandde tegen een geparkeerde Suzuki Swift. Omwonenden die de klap hoorden, keken prompt buiten en zagen iemand uit de Seat klauteren en op de vlucht slaan. De brandweer snelde ter plaatse maar hoefde niet tussen te komen. Een controle om te zien of er geen andere inzittenden waren, bleek voldoende. Ook werd de aangereden en vrij zwaar beschadigde Suzuki Swift afgedekt met een plastiek zeil, omdat de eigenaar niet meteen kon worden aangetroffen.





Later op de nacht vond de politie uiteindelijk ook de bestuurder van de Seat Leon. Het gaat om een 27-jarige man uit Dentergem. Waarom hij precies is gevlucht van de plaats van het ongeval, is niet duidelijk. (VHS)