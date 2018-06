Beleggersclub stopt 23 juni 2018

Beleggersclub Mandel Invest houdt er na 33 jaar mee op. In 1986 ging de club met 25 stichtende leden van start. Vandaag telt ze nog tien leden. "In de jaren tachtig stimuleerde de regering mensen om hun spaargeld in de economie te investeren en dus gingen we met Mandel Invest van start", herinnert medestichter Luc Taelman zich. "We lieten ons door specialisten begeleiden en stortten maandelijks een bepaald bedrag in onze beleggingsportefeuille. We konden met de winst elk jaar een paar dagen samen op reis. Nu doeken we de club echter op omdat er heel wat leden al aan de oudere kant zijn. Er zijn ook nog jongeren, maar niet genoeg om het voortbestaan te waarborgen." (VDI)