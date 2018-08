Belasting op verwaarloosde gevels aangepast 24 augustus 2018

Dentergem heeft als een van de eerste gemeentes in het werkgebied van de Woonwinkel Tielt een belastingsreglement ingevoerd op verwaarloosde gevels. Wie een voorgevel heeft die het straatbeeld bezoedelt en daar niet tijdig iets aan doet, moet daar een belasting voor ophoesten. Voor het zover is, krijgt de persoon in kwestie wel de kans de voorgevel op te knappen. Provinciegouverneur Decaluwé vraagt nu een kleine wijziging. "Als een voorgevel na een eerste waarschuwing niet opgeknapt is, plaatsen we die na zes maand op een inventarisatielijst en zou er een inning van 750 euro volgen. Is er na zes maand nog geen beterschap, dan volgt er nog eens een inning van 750. De gouverneur wil nu dat we pas na een jaar een bedrag innen, maar dat mag dan wel meteen 1.500 euro zijn", dixit burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht)." (VDI)