06 december 2018

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school De Wegwijzer brachten onlangs een bezoekje aan de bewoners van de assistentiewoningen van Domein Kloosterhof. De bedoeling was dat de senioren aan de jongeren hun anekdotes over de oorlog vertelden. Uiteindelijk vertelden acht bewoners boeiend over hun gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kinderen luisterend enthousiast naar de mooie verhalen.