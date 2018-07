Balletjes vangen op Dolle Dinsdag 18 juli 2018

02u26 0

De jeugd van Dentergem mocht gisteren balletjes vangen tijdens de jaarlijkse torenworp op de Ommegangsfeesten. Hiermee sloot Sport en Feestkomitee De Zwaluw zijn vierdaagse kermis af. De plastic balletjes werden vanuit de kerktoren naar beneden gegooid. Iedere bal kon omgewisseld worden voor snoep of speelgoed.





"Vier jaar geleden hebben we deze traditie terug in het leven groepen", zegt Tony Vandemaele, secretaris bij De Zwaluw. "De torenworp zorgt altijd voor ambiance en blijft vanaf nu een vaste waarde. Dankzij het goede weer mogen we spreken van een geslaagd kermisweekend, alleen viel de jaarmarkt een beetje tegen, omdat er drie marktkramers hadden afgezegd."