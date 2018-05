Australische medaille voor Winterbie en Double Bie 23 mei 2018

De bieren Winterbie Bruin (8%) en Double Bie (6%) sleepten op de Australian International Beer Awards (AIBA) een bronzen medaille in de wacht. "De AIBA is wereldwijd de grootste bierwedstrijd", duidt brouwer Nicolas Tjoen. "Daar in de top drie eindigen is dus allesbehalve 'klein bier'. Dat twee keer doen is al helemaal uitzonderlijk. In 2016 kaapte onze Zatte Bie er al eens een zilveren medaille weg in de categorie Best Belgian/French Style Ale Dark Strong. Voor ons is dit een beloning voor het ambacht van onze brouwmeester Jos en vooral van jarenlang hard werk." (VDI)