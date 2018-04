Asverschuiving duidelijker aangeduid 20 april 2018

Raadslid Stefan Bonné (Focus8720) kaartte op de gemeenteraad de moeilijke zichtbaarheid van de nieuwe asverschuivingen in de Wontergemstraat en Markegemsesteenweg aan.





"Zelf ben ik er ook eens bijna tegen gereden en ik hoor dat er ook effectief botsingen geweest zijn, dus ik vraag me af of ze niet beter aangeduid kunnen worden?" Mobiliteitsschepen Ivès Lambrecht (Eendracht) bevestigt: "We gaan kijken om er nog extra lichtjes bij aan te brengen zodat ze ook 's avonds duidelijker zichtbaar zijn. Nochtans hadden we er al van in het begin extra gele paaltjes bij gezet, maar zonder succes. In de Wontergemstraat zijn er inderdaad al meerdere botsingen geweest." (VDI)