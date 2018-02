Archeologen ontdekken oudste sporen van bewoning 10 februari 2018

Tijdens een archeologisch vooronderzoek op de site van een nieuwe verkaveling in de Catharinastraat zijn sporen uit de late IJzertijd (200 voor Christus tot het jaar 0) gevonden. "Ze bestaan uit paalkuilen, een greppel en een waterkuil- of put", weet archeoloog Maarten Bracke. "Bij de paalkuilen kan minstens één spieker of vierpalige structuur onderscheiden worden. Dit was een opslagplaats op palen om graan te bewaren. De sporen en vondsten wijzen op bewoning. We hebben ook een reeks resten van handgevormde potten nabij de waterkuil gevonden. De vondsten zijn vooral interessant omdat het de oudste sporen van bewoning in Oeselgem tot nu toe zijn." Er komt binnenkort een archeologisch vervolgonderzoek op de site, in de hoop om meer restanten bloot te leggen. De werken aan de verkaveling lopen daardoor wat vertraging op en door de Wet Valetta is de verkavelaar verplicht de kosten van het onderzoek te betalen. "Dat is minder leuk, maar het blijft desalniettemin een leuke ontdekking", zegt projectontwikkelaar Luc Taelman. "Onze gemeente is ouder dan tot nu toe gedacht en dat is ook wat waard." (VDI)