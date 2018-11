Anja lanceert eigen collectie van alpacawol PULLS, CARDIGANS EN WANTEN HOUDEN JE DEZE WINTER WARM VALENTIJN DUMOULEIN

30 november 2018

02u22 0 Dentergem Met de winter voor de deur mogen we onze dikke truien weer uit de kast halen. Het ideale moment voor Anja De Brabant om haar eigen kledinglijn van alpacawol voor te stellen. Het zachte dons van de lama's gebruikt ze om pulls, cardigans, sjaals, hoofdbanden en wanten te maken. Een unicum in onze contreien.

Anja startte samen met haar man Bart en kinderen Aurèlie, Camille en Anthony vijf jaar geleden de fokkerij en kwekerij Mandel Alpaca's op. "Bij een bezoek aan de beurs Schone Schaapjes in Staden kwamen we in contact met alpacakwekers en de dieren charmeerden ons meteen", herinnert ze zich. "Zo groeide stilaan het idee om zelf de dieren te houden. We zijn ooit begonnen met drie dieren, maar vandaag staan er 24 op de weide achter ons huis. We nemen met onze dieren ook deel aan shows. Enerzijds zijn er fleeceshows, waarbij de vacht centraal staat. Wij sturen de vacht op en een jury beoordeelt die. Anderzijds zijn er haltershows. Daar worden ze voor 60 procent op hun vacht en voor 40 procent op hun bouw beoordeeld."





Drie jaar geleden besloot Anja een tweede deel aan haar hobby te breien. Letterlijk dan. "Ik ontdekte dat de vezel van alpacawol de kwaliteit van kasjmier evenaart", zegt ze. "Die vezel neemt de temperatuur van het lichaam over en dus groeide het idee om daarmee een eigen kledinglijn te ontwerpen. Met de wol van mijn eigen alpaca's alleen zou ik er - zeker in het begin - niet mee geraken en dus besloot ik boerderijen in Peru aan te spreken. Daar hebben ze ruim 3.000 alpaca's zitten en dus is er wol genoeg. Ik vond er ook een spinnerij én een atelier waar ze die wol manueel verwerken. Het gaat om een plek waar kwetsbare vrouwen worden tewerkgesteld om zo hun gezin te kunnen onderhouden. Ik heb er v-pulls in drie kleuren en accessoires, zoals wanten en sjaals laten maken."





Dries Van Noten

In ons land werkt Anja samen met een breifabriek uit Zottegem. "Dezelfde waar Dries Van Noten zijn collectie laat maken", zegt ze. "Daar maken ze v-pulls en cardigans van alpacawol. Verder heb ik 20 kilo wol van onze eigen alpaca's aan een spinnerij in Engeland gegeven, samen met nog eens 60 kilo uit Peru. We krijgen daar halfweg februari garen van terug. Wat ik met daarmee ga doen, weet ik nog niet. Ik wil eerst de verkoop van onze andere kledij afwachten. Het is wel een voorzichtig begin om ook met de wol van onze eigen alpaca's iets te doen, al zal het nog een hele poos duren eer ik de hoeveelheid wol van eigen kweek de hoogte kan in stuwen." De kledinglijn zelf heet Raphaëlle Alpaca Mood. "Een knipoog naar de eerste alpaca die ooit bij ons geboren is." De collectie is te koop via www.raphaelle-alpaca.com