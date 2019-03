Amper 1 week rijbewijs en al te snel LSI

07 maart 2019

12u39

Bron: LSI

Amper 1 week haar rijbewijs behaald en al tegen de lamp gelopen. Het overkwam een 19-jarige automobiliste. Op 31 oktober 2017 – ze was toen nog maar amper 18 – reed A.B. langs de Statiestraat in Dentergem 77 km/u in de bebouwde kom. Omdat ze een jonge automobiliste is, kreeg ze daarvoor een dagvaarding voor de politierechtbank in de bus. Het leverde haar een boete van 160 euro en acht dagen rijverbod op. Vooraleer ze haar rijbewijs kan terugkrijgen, zal ze opnieuw voor het theoretisch rij-examen moeten slagen.