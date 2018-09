Achter 't Werk met de Argentijntjes 07 september 2018

Minivoetbalclub De Argentijntjes organiseert vandaag voor de derde keer Achter 't Werk aan jeugdhuis Kernelle. De afterworkparty betekent de start van de septemberkermis in Dentergem. Iedereen is er welkom vanaf 17 uur. Tussen Kernelle en de kerk wordt met palletten en groene elementen een zomers terras opgesteld. Naast pintjes is er ook Duvel, rosé, cava en Aperol Spritz verkrijgbaar. Herman en Katherine komen er hun bekende frietjes nog eens serveren in een mobiele frituur. (VDI)