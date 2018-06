4 kippen dood na uitbraak pseudovogelpest VEILIGHEIDSZONE VAN 500 METER INGESTELD IN MEULEDREVE VALENTIJN DUMOULEIN & HANS VERBEKE

28 juni 2018

02u28 1 Dentergem In een straal van 500 meter rond de woning langs de Meuledreve, waar vorige week vier kippen overleden aan de gevolgen van pseudovogelpest, gelden tot 17 juli strenge maatregelen. Drie geplande vinkenzettingen mogen wel plaatsvinden, zij het buiten de perimeter.

Een echtpaar uit de Meuledreve in Oeselgem stelde vorige week vast dat vier van hun vijf sierkippen plots overleden waren. Benieuwd naar de oorzaak schakelde het koppel een dierenarts in. Die liet de kadavers onderzoeken. Zo kwam aan het licht dat de dieren gestorven waren aan de ziekte van Newcastle, beter gekend als de pseudovogelpest. Dat is een erg besmettelijke ziekte die evenwel geen gevaar vormt voor de mens. Zelfs de consumptie van bijvoorbeeld eieren en vlees van zieke dieren vormt geen probleem. "Het is twintig jaar geleden dat de ziekte nog opdook in ons land", weet burgemeester Koen Degroote.





Inenting verplicht

"Toen bekend was hoe de vork aan de steel zat, werd onmiddellijk het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gecontacteerd. Maandagavond werden een aantal maatregelen genomen. Zo moeten pluimvee en vogels in de perimeter worden ingeënt, voor zover eigenaars dat voordien al niet hadden gedaan. Verder mogen er ook geen tentoonstellingen worden georganiseerd met levende dieren. In de perimeter mogen ook geen vinkenzettingen plaatsvinden."





Vinkenkampioenschap

Aanvankelijk werd ook gevreesd dat vinkeniers die in de schutkring wonen, hun dieren niet mochten vervoeren. Die vrees blijkt ongegrond. "Het FAVV geeft toelating voor het vervoer", zegt Koen Degroote. "Dat is belangrijk, want in de perimeter wonen nogal wat vinkenliefhebbers." Luc Verstaen, secretaris van vinkenmaatschappij De Nieuwe Brugzangers, is één van hen, net als voorzitter Jacques Verbeure en ondervoorzitter Ignace De Dapper. Allen wonen op de wijk Vlassenhove. "We zijn opgelucht", zegt Verstaen. "Zondag is er namelijk de laatste wedstrijd van het clubkampioenschap dat nog niet in een beslissende plooi is gevallen. Het is goed dat iedereen straks zijn kansen kan verdedigen. Ook voor de vinkenzettingen van vrijdag 6 en zaterdag 14 juli is er geen probleem. Die kunnen ook plaatsvinden, zij het wel in de Pontstraat. Normaal gezien zou dat in de Brugstraat zijn geweest maar het begin en einde van die straat vallen in de perimeter. Dat de vogels uit de perimeter mogen vervoerd worden, is een opsteker. Als we hen moeten 'stilhouden', zit de kans erin dat ze versneld gaan beginnen te ruien. Dat weegt normaal gezien op hun prestaties tijdens wedstrijden", besluit Luc Verstaen.