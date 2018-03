150 woningen twee dagen zonder gas AANNEMER BOORT ZEVEN GATEN IN LEIDINGEN HANS VERBEKE

17 maart 2018

02u28 0 Dentergem Nadat een aannemer per ongeluk zeven gaten in een ondergrondse gasleiding boorde, werden 150 woningen afgesloten van het gasnet. "Ik moest al m'n klanten afbellen", zegt kapster Anja Levrau (47).

In het centrum van Markegem zijn momenteel ingrijpende wegenis- en rioleringswerken bezig in een aantal straten. "Bij het plaatsen van een filterinstallatie voor het drooghuizen van de ondergrond heeft de aannemer per ongeluk zeven gaten geboord in ons lagedruknet", zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch van netwerkbeheerder Eandis. "Daardoor is ons gasnet gedeeltelijk volgelopen met modder en water. Er zat niks anders op dan de toevoer van gas af te sluiten."





Het incident dateert al van woensdagmiddag, maar pas gisterenmorgen kwamen de eerste klachten. Van ruim 150 woningen moest de gasleiding worden gereinigd. "We hebben extra mensen ingeschakeld om dat zo snel mogelijk te realiseren", zegt Van Wijmeersch. "Rond 22 uur was ons net weer volledig in dienst." Niet iedereen had last van het incident maar kapster Anja Levrau (47), uit de Brouwerijstraat, krabde zich wel in de haren toen ze merkte dat er plots geen warm water meer uit de kraan kwam. "Gedaan dus met werken", zegt ze. "Ook de verwarming deed het niet. Er zat niks anders op dan alle klanten van wie ik een telefoonnummer heb,te vragen hun afspraak te verplaatsen. Voor sommigen was dat geen probleem, voor anderen wel. Een vrouw die met haar moeder zou langskomen, had speciaal een dag verlof genomen. Heel vervelend was dat."





Klacht indienen

Het stikte donderdag van de interventieteams van Eandis. Die deden hun stinkende best om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Er werd tot 's avonds laat gewerkt. "Het was bijna 23 uur toen ze bij mij vertrokken", zegt Anja. "Een stukje van mijn voortuin moest worden opengespit om het probleem te kunnen aanpakken." Toch was gisteren nog niet al het leed verholpen. "Enkele klanten uit de Wakkenstraat die donderdag geholpen werden, vertelden me dat deze morgen (gisteren, red.) de gastoevoer opnieuw werd afgesloten. En dan zijn er ook nog tal van mensen die woensdag en donderdagvoormiddag bij hen thuis een vakman in centrale verwarming inschakelden, zonder te weten dat het probleem elders lag." Mogelijk krijgt de zaak dus nog een staartje. "Bewoners die schade geleden hebben door het incident kunnen klacht indienen tegen de aannemer", zegt burgemeester Koen Degroote (N-VA). "Allicht kan hun verzekeringsagent hen daarbij helpen."