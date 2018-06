108 banen bij Keter op de helling HUISHOUDPRODUCENT WIL VESTIGING NOG DIT JAAR DICHT VALENTIJN DUMOULEIN

08 juni 2018

02u41 0 Dentergem Bij huishoud- en kunststofproducent Keter - het vroegere Allibert - zijn 108 van de 117 jobs bedreigd. Het overkoepelende Keter Belgium wil de vestiging voor het einde van dit jaar sluiten en de productie naar Luxemburg verhuizen. Enkel de verkoopsafdeling zou op een andere locatie blijven bestaan. De arbeiders en bedienden zijn geschokt door de plotse aankondiging.

Keter produceert en verdeelt huishoudelijke producten en opslagdozen voor opberg-, was- en schoonmaakartikelen, rekken en kasten en artikelen voor het verwijderen van afval. Dat gebeurt onder merknamen als Allibert en Curver. Het verdeelt ook producten van het merk Hovac en is een van de distributiecentra voor de Benelux en Frankrijk. Begin dit jaar wijzigde de naam nog van Allibert naar Keter. De directie kondigde de ontslagronde donderdag aan op een ondernemingsraad.





"Er zijn verschillende oorzaken", vertelt directeur Pascal Schittecatte. "Er zijn de stijgende prijzen van de grondstoffen, het transport en de opslag en dat in een al zeer concurrerende markt waar de marges al onder grote druk staan. We kampen bovendien met overcapaciteit in onze elf Europese vestigingen. Bovendien was het filiaal in Oeselgem verouderd en waren er hoge elektriciteitskosten. Daarom verhuist de productie naar Luxemburg, waar er meer magazijnruimte is. Enkel de verkoopsafdeling blijft behouden, mogelijk op een andere locatie in de regio. Ik besef dat deze mededeling hard aankomt bij onze werknemers en hun gezin." Het nieuws kwam inderdaad zwaar binnen bij de personeelsleden. "Dit hadden we totaal niet zien aankomen", vertellen magazijniers Jacques De Ketele en Peter Craeyveld, die er 28 en 27 jaar aan de slag zijn.





Slag van de hamer

"Een serieuze slag van de hamer waar we nog wel enige tijd van zullen moeten bekomen. Er zijn heel wat mensen in huilen uitgebarsten. We kunnen ze geen ongelijk geven, want raak nu nog maar eens aan een andere job. We kregen dit ook net voor de verlofperiode te horen. Van die vakantie gaan we ook niet echt meer kunnen genieten." Het personeel legde na de bekendmaking meteen het werk neer en ook vandaag komt het gros van de arbeiders en bedienden niet opdagen.





Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACLVB-ABVV-ACV zat gisteren al een eerste keer samen met de directie. "Om praktisch af te spreken voor de informatie- en consultatieronde", vertelt Bram Van Braeckevelt. "De laatste cijfers waren nochtans goed, maar in Oeselgem was er een gebrek aan ruimte."





Het is al de tweede grote ontslagronde in Oeselgem in een paar jaar tijd. In 2015 sloot het in dezelfde straat gelegen Profialis de deuren en stonden er 146 mensen op straat.