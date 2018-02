"Oude belofte aan overleden dochter" ANNIE BREIT WOLLEN SJAALS TEN VOORDELE VAN KINDERKANKERFONDS VALENTIJN DUMOULEIN

21 februari 2018

02u42 0 Dentergem Annie Verschuere mag nu vrijdag 70 kaarsjes uitblazen, maar cadeautjes wil het geëngageerde OCMW-raadslid niet. Liever wil ze dat iemand een gift doet aan het Kinderkankerfonds. Zelf doet ze ook haar duit in het zakje door sjaals ten voordele van dezelfde organisatie te breien. Ter nagedachtenis aan haar dochter, die aan kanker stierf nadat eerder ook al haar zoon aan de ziekte bezweek.

Het waarom van haar opvallende uitdaging moeten we in het verleden zoeken. Samen met haar man Jozef Devaere had Annie vijf kinderen, waarvan er eentje doodgeboren werd.





"Dat hebben we een plaats kunnen geven, maar op de 23ste verjaardag van onze zoon Nikolaas sloeg het noodlot opnieuw toe", vertelt ze. "Hij werd midden 1997 geopereerd en niet veel later kregen we te horen dat hij longkanker had. Hij rookte nochtans niet veel, maar vertoefde wel vaak in ruimtes waar dat wel gebeurde. Hij verloor op 4 juni 1998 uiteindelijk de strijd."





Niet veel later organiseerden zijn vrienden een pannenkoekenbak ter zijner nagedachtenis. Dat bracht bijna een half miljoen toenmalige frank op. Een deel van de opbrengst ging naar kankeronderzoek, een ander deel naar de aankoop van televisietoestellen voor op de oncologische afdeling van het UZ Gent.





Moedige strijd

"Nog geen jaar later kreeg mijn toen 27-jarige dochter Petra te horen dat ze borstkanker had", vervolgt Annie. "Ook zij ging een moedige strijd aan, in de wetenshap wat haar broer overkomen was. Het ging weer eventjes beter met haar, maar in februari 2003 bezweek ze toch aan de ziekte. Voor dat gebeurde liet ze me beloven dat ik ook iets ter nagedachtenis van haar zou doen. Ik herinner me nog dat ze tijdens een van haar vele behandelingen zei dat ze naar een van de televisies zat te kijken die met het geld van de pannenkoekenbak waren ingezameld. Dat zal me altijd bij blijven."





In 2011 overleed ook de man van Annie. Tijdens een wandeling kreeg hij een hartaderbreuk.





"Op 4 juni, precies de dag waarop mijn zoon dertien jaar eerder overleed", zegt Annie. "Daar sta je achteraf toch even bij stil. Dit jaar word ik zeventig en is het twintig jaar geleden dat Nikolaas stierf en vijftien jaar geleden dat we Petra moesten afgeven. Daarom vond ik het tijd om mijn oude belofte aan mijn dochter waar te maken. Als eerbetoon. Ik maak warme sjaals voor 15 euro en luchtiger siersjaals voor 10 euro."





De sjaals kan je bestellen bij Annie via 0476/34.61.23 of kopen in bloemenzaak 't Blommeke en dagbladhandel Arickx in Dentergem.





Ook vrije giften op het rekeningnummer KBC BE 7370 1124 3555 van het Kinderkankerfonds zijn welkom, met vermelding van het onderwerp 'Annie 70 - herdenking Nikolaas en Petra'.