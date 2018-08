"Drie ovens in keuken laten installeren" TWEE STREEKGENOTEN BAKKEN EROP LOS IN BAKE-OFF VLAANDEREN OP VIER VALENTIJN DUMOULEIN

24 augustus 2018

02u26 0 Dentergem Er zijn twee streekgenoten te zien in het nieuwe seizoen van het programma Bake-Off Vlaanderen. Bakfanaten Veerle De Cramer uit Ruiselede en Georges Bloem uit Oeselgem geven vanaf woensdag 29 augustus het beste van zichzelf op VIER.

De opnames zijn al achter de rug, maar over hoe ze het gesteld hebben mogen Veerle en Georges geen woord lossen. Feit is dat kinderverzorgster Veerle (55) een te duchten kandidate is. "Als ik niet met kinderen bezig ben, dan ben ik aan het bakken. Zes jaar geleden heb ik tijdens verbouwingen zelfs drie ovens in mijn keuken laten installeren. Ik hou enorm van taarten bakken." Veerle vertelt trots dat ze de stiel van haar grootmoeder leerde. "Als kind heb ik heel veel geholpen met mémé. Ze bakte taarten voor de hele straat, alles uit het hoofd, zonder receptenboekje. Later ben ik op aandringen van mijn vader hotelschool gaan studeren en zo heb ik uiteindelijk de traditie voortgezet. Mijn vriendinnen, de KVLV, de kinderen, iedereen in de buurt kent hier mijn taarten. Het was ook een vriendin die me inschreef."





"Als kip zonder kop"

Dat ze geselecteerd werd uit ruim 600 kandidaten voor het programma ziet Veerle als een mooie erkenning. "Dat deed deugd. Niet alleen voor mij, maar ook voor meme Madeleine. Zij heeft nooit erkenning gekregen voor haar werk en ik ben blij dat ze dat nu via mij wel krijgt. Al moet ik wel zeggen dat het anders bakken is met een camera op je vingers, zeker voor een huismusje als ik. Vooral met de tijdsdruk had ik moeite. Je zal me op het scherm straks als een kip zonder kop heen en weer zien crossen", lacht Veerle. "Mijn favoriet? De klassiekers blijven het goed doen. Een St.-Honoré is altijd leuk, maar ik kan even veel genieten van het maken van een grote gelaagde bruidstaart, al ben ik daar dan wel een volle dag mee bezig."





Roomijs-eclairs

Georges Bloem heeft in deze bakwedstrijd niet alleen zijn familienaam mee, maar hij is ook een volbloed ondernemer. Als CEO van een bedrijf dat benzinestations uitbaat weet hij wat hard en planmatig werken is. "Het moet juist zijn. Grijs bestaat niet", vindt hij. En als iets niet lukt, blijft hij daar nog heel lang over nadenken. "Ik doe alleen mee als ik weet dat ik het goed ga doen. Ik heb ruim 30 jaar geleden hotelschool gevolgd, maar daar tot nu niets mee gedaan. Ik heb een drukke job, maar van bakken kom ik tot rust." Georges kent technisch veel van bakken, maar in zijn afwerking is er zeker nog ruimte voor verbetering. "Ik ben misschien niet heel creatief, maar wel gemotiveerd en slim. Hij gaat hard werken en het verstandig aanpakken. Mijn voorkeur gaat uit naar het bakken van klassiekers omdat deze volgens mij nog steeds het lekkerst zijn. Mijn specialiteit? Roomijs-eclairs! Mijn streefdoel is dan ook om al de recepten die ik uitprobeer te verbeteren en te perfectioneren." Bake-Off Vlaanderen is vanaf woensdag 29 augustus op VIER te zien.