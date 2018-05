"42 jaar pintjes tappen, 't is mooi geweest" ANNIE NACHTERGAELE (75) ZEGT 'T HOF VAARWEL VALENTIJN DUMOULEIN

05 mei 2018

02u33 0 Dentergem Annie Nachtergaele (75), de cafébazin van de bekende kroeg 't Hof van Vlaanderen, houdt het na 42 jaar voor bekeken. "Ik stond wat langer dan gedacht achter de toog, maar ik heb er toch intens van genoten. Nu is het wel tijd voor nieuw bloed." Annie en haar familie zijn nu op zoek naar overnemers.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar al een kleine maand is de dorpskern van Oeselgem weer toegankelijk vanuit Wakken. Daar zijn ze in café 't Hof maar wat blij mee. De vernieuwing van de dorpskern en bij uitbreiding de Wakkensesteenweg liep enkele maanden vertraging op en het café zag zijn inkomsten zienderogen dalen. "Een fijne periode was het niet, maar we moesten door de zure appel heen bijten. We wisten gelukkig dat we nadien over een volledig vernieuwde toegangsweg tot Oeselgem zouden beschikken. Dat zou ook wel nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen", vertelt cafébazin Annie Nachtergaele (75). "Het is meteen de reden waarom ik tot op heden nog altijd achter de toog van 't Hof sta. Normaal moest ik al in 2002 geleden gestopt zijn met pintjes tappen, maar dat is eventjes anders gelopen (lacht)."





Dancing Iris Club

Om dat te begrijpen moeten we 54 jaar terug in de tijd. "Toen huurden wijlen mijn man Omer en ik het café en stond de zaak nog aan de straatkant", herinnert Annie zich. "Een jaar later kochten we het café en nog eens een jaar later braken we het af en kozen we voor een nieuwbouw. Van de vlasschuur maakten we een feestzaal: dancing Iris Club. Wat later begonnen we met trouwfeesten voor al die mensen die hier hun toekomstige leerden kennen (lacht)." Alles verliep goed, tot het café in 1989 bij een brand tot as herleid werd. "Er waren dakwerken geweest en omdat er water binnenliep, ontstond er kortsluiting. We waren net op vakantie...Toen we terugkwamen was het café verwoest, maar we bleven niet bij de pakken zitten. Een jaar later stond er een nieuwbouw. We deden dapper verder, maar in 1993 overleed mijn man. In 2002 vond ik het welletjes en besloot mijn zoon Jan huurders in de zaak te zetten."





Er volgde een turbulente periode met verschillende uitbaters een een tijdje zelfs leegstand. "In 2014 namen we weer zelf de touwtjes in handen en doopten we de zaak om tot simpelweg 't Hof. Eigenlijk gingen we toen opnieuw huurders zoeken, maar de werken stonden voor de deur en we besloten die uit te zweten. Het was een tijdelijke oplossing die uiteindelijk wat langer duurde, maar ik heb er toch intens van genoten. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Of ik het café niet zal missen? Nee, ik heb mijn tijd gehad. Het is nu tijd voor nieuw bloed. Ik heb hier 42 jaar pintjes getapt. Het is goed geweest."





Wie interesse heeft om de zaak over te nemen, kan Jan, de zoon van Annie, contacteren via 0495/22.81.32. Die heeft trouwens plannen om naast het café een squashclub te starten.