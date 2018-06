Zware verkeershinder op Bevrijdingslaan 23 juni 2018

Het wegdek van de Bevrijdingslaan in Appels krijgt volgende week een opknapbeurt. De herstellingswerken zullen plaatsvinden van maandag 25 juni tot vrijdag 29 juni. Het gaat om de reparatie van een verzakking die zich in het wegdek voordeed. Een aannemer zal hiervoor het asfalt eerst volledig affrezen en daarna de toplaag van de rijbaan herstellen. Gevolg is dat de rijstrook in de richting van Dendermonde afgesloten wordt voor het verkeer. Weggebruikers zullen beurtelings langs de werfzone moeten rijden met de hulp van tijdelijke verkeerslichten. De werken zullen heel wat verkeershinder met zich meebrengen. (DND)