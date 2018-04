Zware straf voor jonge snelheidsduivel 28 april 2018

02u33 0

Bart W., een 22-jarige student beveiligingstechnieken moest zich gisteren verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de Martelarenlaan. De jongeman reed met een snelheid van 104 kilometer per uur terwijl daar 50 is toegelaten, en dit met een firmawagen. De jongeman was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al veroordeeld voor 90 kilometer per uur rijden in de bebouwde kom. "Ik heb mijn les geleerd en hoop dat u me niet te zwaar straft", zei W. Politierechter D'hondt vond een strenge straf op zijn plaats en veroordeelde hem tot een boete van 3.200 euro. Zijn rijbewijs moet hij zes maanden inleveren en hij moet weer slagen in alle examens. (KBD)