Zware materiële schade bij aanrijding op de Zeelsebaan Koen Baten

24 november 2018

19u48 0

Op de Zeelsebaan in Grembergen zijn twee voertuigen in aanrijding gekomen ter hoogte van vatenhandel Moens. Een chauffeur die in de richting van Zele reed wilde zijn oprit oprijden aan vaten Moens. Vermoedelijk merkte hij zijn tegenligger niet op of schatte hij de afstand verkeerd in waardoor het tot een aanrijding kwam. Een van de voertuigen kwam hierbij tegen een elektriciteitskast terecht die volledig vernield werd. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Bij het ongeval bleef gelukkig iedereen ongedeerd. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval ontstond er een tijdlang file in de richting van Dendermonde wat zorgde voor heel wat vertraging. Een van de voertuigen werd getakeld.