Zware kop-staartbotsing op Ooibrug in Dendermonde Koen Baten

16 november 2018

Op de Ooibrug in Dendermonde gebeurde een stevige kop-staart aanrijding in de richting van Dendermonde. Een Volkswagen reed er in op een Audi die stond aan te schuiven in de file voor de verkeerslichten aan de Noordlaan. Vermoedelijk merkte de Volkswagen de file te laat op en reed de bestuurder er met hoge snelheid op in. De schade aan beide voertuigen was enorm. Vermoedelijk zijn beide voertuigen rijp voor de schroothoop. De brandweer van Dendermonde kwam ook ter plaatse om het wegdek te reinigen. De politie van Dendermonde deed de nodige vaststellingen. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Er is een lichte verkeershinder richting Dendermonde op dit moment.