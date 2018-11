Zware geldboete voor jonge bestuurder die meer dan 100 per uur reed in bebouwde kom Koen Baten

16 november 2018

Jens V.H. (28) uit Dendermonde is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van maar liefst 8.000 euro nadat hij op de Mechelsesteenweg in Dendermonde met een snelheid van 101 kilometer per uur geflitst werd, waar slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. Uit testen die de man ook later bij een dokter moest afleggen bleek dat hij een regelmatige drugsgebruiker was, zowel cocaïne als cannabis. De man kreeg de mogelijkheid om af te kicken, maar liet gisteren weten dat hij zal blijven gebruiken. “Ik zie het niet zitten om te stoppen", aldus de beklaagde. De advocaat van de jongeman was op de hoogte van deze beslissing, maar zij ook dat zijn cliënt niet meer met de wagen reed. “Deze heeft hij verkocht, en sindsdien verplaatst hij zich met een elektrische fiets naar het werk. Dat maar vijf kilometer rijden is", klinkt het. Politierechter D'hondt besliste om de man streng te straffen. Naast de zware geldboete kreeg hij ook een rijverbod van twee jaar opgelegd en moet hij alle examens opnieuw uitvoeren. Pas als hij kan aantonen dat hij van de drugs kan afblijven en geschikt is om te rijden krijgt hij de kans om zijn rijbewijs terug te vragen.