Zware geldboete en rijverbod voor aanrijden fietser 10 maart 2018

Y.B. moest zich gisteren verantwoorden in de rechtbank van Dendermonde nadat hij in de Brusselsestraat een fietser had aangereden. De jongeman uit Opwijk was op dat moment een beetje aan het toeren met vrienden. Hij reed met een BMW van een vriend met 45 kilometer per uur in het centrum, iets waar politierechter Peter D'hondt het bijzonder moeilijk mee had. "Aan zo een snelheid in het centrum van Dendermonde rijden. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is", klonk het. De jongeman zelf verklaarde gisteren dat de fietser precies aantoonde dat hij naar links wilde afslaan. "Daarom ging ik hem langs rechts voorbij, maar plots reed hij terug naar rechts en tikte ik hem aan", aldus B. De fietser vloog daardoor een meter in de lucht en kwam hard neer. De advocaat van de beklaagde vroeg de politierechter om mild te zijn. De man krijgt een geldboete op van 3.200 euro en een jaar rijverbod. Hij moet ook slagen in alle proeven om opnieuw achter het stuur te mogen kruipen. (KBD)