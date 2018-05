Zwalpende bestuurder krijgt rijverbod 23 mei 2018

Patrick B. is in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro nadat hij in Dendermonde al zwalpend onderschept werd door de politie. Hij krijgt de boete wel met de helft uitstel. De man had bijna 2 promille (goed voor zo'n 10 glazen) alcohol in zijn bloed. Tijdens zijn zwalpende rit had hij ook een obstakel op de weg aangereden waardoor zijn voertuig ook schade had opgelopen. De man had ook zijn verkeringsbewijs niet bij. Dat lag nog thuis. Ook moet B. zijn rijbewijs een maand inleveren alvorens hij weer achter het stuur mag plaatsnemen. (KBD)