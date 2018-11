Zorgraad Eerstelijnszone Dender van start Nele Dooms

29 november 2018

In Dendermonde is het startschot gegeven voor de Zorgraad van de Eerstelijnszone Dender. De regio Dendermonde is pilootregio voor een project rond de vorming van eerstelijnszones. “Daarbij gaan medewerkers in de zorg- en welzijnssector van verschillende instanties vlotter samenwerken om meer kwalitatieve zorg te leveren”, legt Reinout Remmery uit. “Onze Eerstelijnszone Dender is pionier door als eerste in Vlaanderen een Zorgraad te installeren. Die moet de zone aansturen. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van zorggebruikers en mantelzorgverenigingen, zorg- en welzijnsactoren en lokale besturen. Zij moeten nu de samenwerking stimuleren en alles goed op elkaar afstemmen.” De Eerstelijnszone Dender is actief voor Dendermonde, Zele, Berlare, Hamme, Buggenhout en Lebbeke.

