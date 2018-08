Zorghotel viert dertigste verjaardag Katrijn De Bleser

13 augustus 2018

Het Zorghotel van CM Waas en Dender en Samana vieren hun dertigste verjaardag. Al dertig jaar kunnen zorgbehoevende ouderen er tijdens de zomermaanden terecht voor een ontspannend verblijf in vakantiestemming. Die verjaardag werd gevierd met een grote taart voor de vrijwilligers en mensen die op dat moment in het Zorghotel verbleven. Dat Zorghotel wordt de laatste jaren ingericht in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke.