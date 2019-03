Zonta Club wil WOW-awards uitreiken Nele Dooms

19 maart 2019

Serviceclub Zonta Club Dendermonde wil binnenkort haar WOW-awards uitreiken. “De vereniging bekroont daarmee personen die zich dagelijks inzetten voor de verbetering van de maatschappelijke situatie van vrouw en kind”, zegt Krista Rampelberg van Zonta Dendermonde. “Het gaat hierbij om rolmodellen, personen met een positieve levenshouding. Belangrijk is dat ze zélf initiatieven nemen om de status van vrouwen te verbeteren.” Iedereen mag kandidaturen voorstellen. Dat kunnen zowel vrouwen als mannen zijn. “Na zorgvuldige selectie van alle ingediende kandidaturen, zullen uiteindelijk drie laureaten elk een kunstwerk krijgen. Dat wordt gemaakt door leerlingen van de kunstacademie van Dendermonde. Bij de award hoort ook een geldprijs.” Wie iemand kent die mee het verschil maakt voor kwetsbare vrouwen of kinderen en het verdient om eens in de bloemetjes te worden gezet, kan de kandidatuur verzenden via www.zontadendermonde-wow-award.be/nl/nomineer. Eind maart worden de inschrijvingen afgesloten.