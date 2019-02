Zonder Dendermondenaar Bram Buytaert geen fantastische carnavalswagens in Aalst Nele Dooms

28 februari 2019

20u32 0 Dendermonde Ze mogen dan al vaak lachen met Dendermonde en het Ros Beiaard, die Aalstenaars, voor hun jaarlijkse Aalst Carnaval hebben ze wel een Dendermondenaar nodig. Zonder Bram Buytaert immers geen mooi gesculpteerde koppen op diverse Aalsterse carnavalswagens. De hoofden van MNM-DJ’s Peter Van de Veire en Julie Van den Steen zijn dit jaar zijn pronkstukken.

Bram Buytaert is in Dendermonde gekend als de creatieveling die wagens voor Katuit en thematische decoratie in het winkelcentrum ontwerpt. Op professioneel vlak werkte hij al voor Tomorrowland, Disneyland en Studio 100. Maar ook in Aalst kennen ze de specialist in ontwerpen, vormgeving en 3D-figuren. Dit jaar kreeg de Dendermondenaar opdrachten voor maar liefst vijftien Aalsterse carnavalsgroepen.

“Enige voorwaarde voor mij om voor hen te werken is dat het om kwalitatief hoogstaande groepen gaat”, zegt Buytaert. “Aalst Carnaval gaat er steeds professioneler aan toe en dat is ook te merken aan de wagenbouw. Steeds meer groepen doen beroep op professionals. Ik vind het vooral heel erg grappig dat ik als Dendermondenaar die Aalstenaars help. Al horen zij dat allemaal liever niet. In de Aalsterse carnavalswereld wordt er liever over gezwegen dat een Dendermondenaar hun beelden maakt. Ik lach er eens mee, plaag hen en ben vooral fier op mijn werk.”

Pronkstukken voor Buytaert dit jaar zijn de grote koppen van Peter Van de Veire en Julie Van den Steen. Die maakt hij, in zijn atelier in Dendermonde overigens, voor de Aalsterse carnavalsgroep Oeverboeft. De twee MNM-dj’s spelen dit jaar de hoofdrol in het thema van Oeverboeft en zullen op de wagen dansen, in de schaduw van hun reusachtige gesculpteerde hoofden. “Omdat Oeverboeft voluit voor degelijke kwaliteit gaat, kwamen ze voor de bouw van de hoofden bij mij terecht”, vertelt Buytaert. “Het is een kleine en nog jonge groep die bestaat uit veertig à vijftig leden, maar ze zijn wel op korte tijd naar de top van de kleine groepen gestegen. Ik vind het een eer voor hen te mogen werken.”

Zes maanden lang is Buytaert in zijn atelier aan de Reihaeghenstraat in Baasrode bezig met allerlei figuren voor Aalst Carnaval. De laatste afwerkingen gebeuren in de Aalsterse werkhallen zelf. “Een race tegen de klok”, zegt Buytaert. “Maar ik ben er graag bij, ook al is het in Aalst. En zondag mogen ze me zeker langs het parcours van de stoet verwachten om te kijken. Al zal het met kleine oogjes zijn na een nacht werken om alles tijdig klaar te krijgen.”