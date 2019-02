Zon en eerste krokusjes: daar is de lente ! Nele Dooms

15 februari 2019

13u57 0

Ook in Dendermonde steekt de lente de kop op. Onder een stralend blauwe hemel met aangename lentezonnetje, duiken onder andere de eerste krokusjes op. Aan het kruispunt Mechelsepoort staan ze in dikke rijen aangeplant met vrolijke paarse, lila, gele en witte kleuren. Het Dendermondse stadsbestuur zet al een aantal jaren in op het planten van bloembollen van voorjaarsbloeiers, zodat de stad na de winter snel vrolijker oogt. Na de krokussen volgen binnenkort ook de eerste paasbloemen op de middenbermen langs de verschillende invalswegen naar de stad. Een aangename 15 graden of zelf nog wat meer zit er ook de komende dagen nog in. Genieten van de eerste lente kan in Dendermonde op heel wat plaatsen langs onder andere de Scheldedijken en natuurgebieden of een terrasje op de Grote Markt.