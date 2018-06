Zomerse zoektocht met Bierproevers 16 juni 2018

De Ros Beiaard Bierproevers van Dendermonde organiseren deze zomer een wandel- of fietstocht in en rond de stad. De zoektocht loopt al vanaf deze maand, tot en met 15 september. Deelnemers hebben onderweg allerlei vragen op te lossen. Daarmee kunnen ze mooie prijzen winnen. Iedereen die een antwoordformulier binnen brengt, krijgt sowieso een fles Aymonbier. Deelnemingsformulieren zijn te koop in Taverne 't Peirt, aan de Kasteelstraat in Dendermonde. Ze kosten 7 euro. De antwoorden moeten uiterlijk op 1 oktober binnen zijn. De winnaar krijgt zijn gewicht in bier. Info: pisteyaert@gmail.com. (DND)