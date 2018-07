Zomerse speelstraten 02 juli 2018

Het stadsbestuur richt verschillende speelstraten in deze zomervakantie. Deze woonstraten worden afgesloten voor het verkeer, zodat kinderen er veilig en onbezorgd op straat kunnen spelen. De Tuinlaan in Sint-Gillis is speelstraat vanaf vandaag, maandag 2 juli, tot en met 15 juli en van 18 tot 31 augustus, telkens van 13 tot 21 uur. De Gravenhuisstraat en deel Keefstraat in Grembergen zijn speelstraat van 2 tot en met 6 juli, telkens van 14 tot 17 uur en op 18 augustus van 12 tot 17 uur. In de Veldstraat in Sint-Gillis zijn kinderen baas van 18 juli tot 14 augustus, dagelijks van 13 tot 20 uur. In de Sleutelbloemlaan is dat het geval van 23 juli tot 3 augustus en van 20 tot 31 augustus, van 13 tot 21 uur. De A. Vanstappenstraat is speelstraat van 1 tot 15 juli en van 18 augustus tot 1 september, elke namiddag. De H. Vandemeulebrouckeplein is speelstraat van 8 tot 15 juli, telkens van 13 tot 19 uur. (DND)