Zomerquiz bij City Sounds Nele Dooms

23 juli 2018

12u31 1

City Sounds vzw, dat momenteel de Zomerbar in de tuin van Cultuurcentrum Belgica draaiende houdt, organiseert op dinsdag 24 juli "de enige echte ZomerQuiz". Deelnemers mogen zich aan allround vragen over allerlei onderwerpen verwachten. Ploegen van vier personen kunnen deelnemen. De presentatie is in handen van Erhan Demirci, Vlaams stand-upcomedian. De Zomerquiz begint om 18 uur. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. Elke deelnemer heeft een prijs. Iedereen is welkom in de zomerbar van Cour & Jardin, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info en inschrijvingen:

www.city-sounds.be/quiz of info@city-sounds.be.