Zomerfeest in Zonnebloem 22 juni 2018

Lokaal dienstencentrum De Zonnebloem in de Breestraat organiseert op vrijdag 22 juni een Zomerfeest in zijn polyvalente zaal. Bezoekers mogen zich aan een optreden van John Clearwater verwachten. Die brengt hits uit de jaren zestig en zeventig. Het zomerfeest start om 13 uur met een lunch met koude schotel. Vanaf 14 uur is er muziek. Aanwezigen kunnen om 16.30 uur genieten van koffie met gebak. Het Zomerfeest duurt tot 17 uur. Deelnemen kost 11 euro. Wie alleen voor het optreden komt, betaalt 6 euro. Info: 052/25.19.30 of ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be. (DND)