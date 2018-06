Zomerfeest in De Zonnebloem 16 juni 2018

Lokaal dienstencentrum De Zonnebloem van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op dinsdag 19 juni een Zomerfeest. De bezoekers krijgen vanaf 14 uur koffie en gebak. Daarna volgt een bingonamiddag. Iedereen is welkom in de polyvalente zaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat. Deelnemen kost 5 euro. Info en inschrijvingen: 052/25.19.30 of via ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be. (DND)