Zomer met zes speelstraten 27 juni 2018

Dendermonde telt deze zomer zes speelstraten. Bewoners dienden hiervoor verschillende aanvragen in om van hun straat een speelstraat te maken. Dat kan alleen in woonstraten waar geen doorgaand verkeer passeert. Kinderen zijn er dan baas en bewoners mogen er met de wagen alleen stapvoets in en moeten de kinderen altijd voorrang geven. De gemeenteraad van Dendermonde keurde zopas de verschillende speelstraten goed. Het gaat om de Tuinlaan in Sint-Gillis-Dendermonde, de Gravenhuisstraat en Keefstraat in Grembergen, de Veldstraat in Sint-Gillis, de Groeneweg in Grembergen, de Sleutelbloemlaan in Sint-Gillis en de A.Vanstappenstraat in de wijk de Dammen in Dendermonde-centrum. (DND)