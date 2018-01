Zinspiratie zet tienjarig bestaan in de kijker met nieuwe bundel 27 januari 2018

03u21 0 Dendermonde Zinspiratie, de Dendermondse vereniging die liefhebbers van het woord en schrijven bij elkaar brengt, bestaat tien jaar. Resultaat van het jubileum is een nieuwe bundel. Die werd voorgesteld in de Kleine Notelaar in Vlassenbroek in Baasrode.

"In deze horecazaak vonden we, na wat omzwervingen de voorbije jaren, een heel warme thuis", zegt voorzitter Hilde De Paepe. "Uitbater Eli ontvangt ons hier al anderhalf jaar met open armen. Elke eerste woensdag van de maand komen we samen om onze passie voor taal te delen. Dat resulteerde al in heel veel schrijfsels en gedichten, maar ook in luisteren naar elkaar, ervaringen delen en voorstellingen. We komen samen om elkaar te inspireren. Ondertussen tellen we al dertig leden."





De nieuwe bundel van Zinspiratie heet 'Liefde kent vele zinnen'. Die komt op de markt via uitgeverij Het Punt uit Baasrode. "Het is een Valentijnsbundel die leden met veel liefde samenstelden", legt De Paepe uit. "Naast een dertigtal gedichten bevat het werk ook vier houtskooltekeningen. Dit is een must voor de mensen die graag van mooi dichtwerk snoepen." Het boek kost 15 euro en is verkrijgbaar via de leden van Zinspiratie en bij Standaard Boekhandel op de Oude Vest. (DND)