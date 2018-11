Zinspiratie viert tienjarig bestaan Nele Dooms

13 november 2018

De literaire vereniging Zinspiratie van Dendermonde vierde in de bibliotheek van Dendermonde haar tienjarig bestaan. “Een betere plaats dan dit om ons jubileum te vieren, konden we niet bedenken”, zegt Hilde De Paepe, stuwende kracht achter Zinspiratie. “Onze vereniging bundelt een vijftiental creatieve mensen uit de regio die van letters, woorden, zinnen en boeken houden. We komen maandelijks samen voor een avondje literatuur en houden ervan eigen schrijfsels neer te pennen. Ik ben een fiere voorzitter om wat we allemaal de voorbije jaren al gerealiseerd hebben. Dat maakt dat we dubbel en dik genieten van ons jubileumfeest.”