Zinspiratie viert tienjarig bestaan 06 februari 2018

Zinspiratie Dendermonde, de vereniging voor mensen gepassioneerd door taal, woorden en schrijven, bestaat tien jaar. De groep ontstond in 2008 door toedoen van twee vriendinnen. "We dachten eraan een poëtische kalender te maken en wilden daarvoor gedichten verzamelen van mensen die we kenden", vertelt Hilde Paepe. "Het klikte zo goed binnen de groep dat we besloten de vereniging Zinspiratie op te richten."





Ondertussen bestaat de groep uit dertig leden. Een vaste thuis is, na wat omzwervingen, gevonden in De Kleine Notelaar in Vlassenbroek. Zinspiratie komt elke eerste woensdag van de maand samen.





(DND)