Zinspiratie viert feest Nele Dooms

09 november 2018

De literaire vereniging Zinspiratie van Dendermonde viert feest. De groep bestaat immers tien jaar en is dus aan een jubileum toe. Zinspiratie bundelt een vijftiental creatieve mensen uit de regio die van letters, woorden, zinnen en boeken houden. Ze komen maandelijks samen voor een avondje literatuur en houden ervan eigen schrijfsels neer te pennen. Op zaterdag 10 november komen ze naar buiten met hun werk tijdens een groot Zinspiratiefeest. Dat vindt plaats in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat. Iedereen is er welkom om mee te vieren vanaf 14.30 uur. Gastdichter is Daniel Billiet. Voor de muziek zorgen Majzena en Lieke en de Mannen.