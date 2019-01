Zinspiratie brengt poëzie om van te smullen Nele Dooms

29 januari 2019

13u09 0

Zinspiratie, het schrijverscollectief van Dendermonde voor mensen die houden van woorden en zinnen, laat de jaarlijkse Gedichtendag niet onopgemerkt voorbij gaan. De vereniging organiseert op donderdag 31 januari ‘Dichterbij’, een avond met poëzie en muziek om van te smullen. Zinspiratie werkt daarvoor samen met muzikant L.I.N.A.R.D.. Linard Van den Bossche heeft Dendermondse roots en neemt het publiek, gewapend met zijn gitaar en stem, mee in zijn wereld van melancholie en vreugde. De poëtische avond begint om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in De Kleine Notelaar, Vlassenbroek in Baasrode. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.