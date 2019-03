Zilverpand helpt verder op weg met minder Nele Dooms

22 maart 2019

14u24 0

Lokaal dienstencentrum Zilverpand van Dendermonde organiseert op maandag 25 maart een lezing “Verder met minder”. Gastspreker Angeline De Moor licht toe hoe mensen van “hun oude dag” toch iets moois kunnen maken. “Ouder worden gaat vanzelf, maar is niet altijd simpel”, klinkt het. “De derde levensfase brengt onvermijdelijk verlies mee, met een afname van fysieke of mentale mogelijkheden. Het maakt mensen soms verdrietig, opstandig, machteloos. Toch zijn er manieren om daar mee om te gaan.” De lezing begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van het Zilverpand, aan de Nieuwburcht 10 in Dendermonde. De toegang bedraagt 3 euro. Info: 052/25.17.30 of via ldc.zilverpand@ocmw.dendermonde.be.