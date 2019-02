Zijpestraat week lang afgesloten Nele Dooms

28 februari 2019

20u19 0

De Zijpestraat in Oudegem wordt afgesloten voor het verkeer van donderdag 7 maart tot vrijdag 15 maart. Aanleiding zijn chapewerken die moeten gebeuren aan de woning van huisnummer 12. De tijdelijke verkeersmaatregelen moeten de veiligheid garanderen. De straat wordt ter hoogte van huisnummer 12 afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen voetgangers en fietsers kunnen te voet langs de werken passeren, via een afgebakende corridor. Chauffeurs moeten een omleiding volgen via Hof ten Bos, de Varenbergstraat, de Oudegemse baan en Ouburg, in beide richtingen.